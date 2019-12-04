Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч. На 89-й минуте матча отличился Робби Брейди, который и установил окончательный счёт матча – 1:4. Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на второе место в чемпионате Англии.

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