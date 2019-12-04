Футбол
ГЛАС.RU«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
|15′
Бернарду Силва
|24′
Габриэл Жезус
|50′
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Джей Родригес
|59′
Дэниэл Дринкуотер
Эшли Барнс
|59′
|68′
Родри Эрнандес
|72′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
Дуайт Макнил
Роберт Брэйди
|75′
|80′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|85′
Фернандиньо
Эрик Гарсия
Джеффри Хендрик
|86′
|87′
Рияд Марез
Роберт Брэйди
|89′
|24%
|Владение мячом
|76%
|63%
|Процент точных передач
|89%
|–
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|6
|9
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑3‑3
1
Поуп
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
10
Барнс
13
Хендрик
4
Корк
25
Леннон
19
Родригес
12
Брэйди
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
50
Гарсия
12
Анхелиньо
47
Фоден
16
Эрнандес
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
2 ×
26
Марез
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч. На 89-й минуте матча отличился Робби Брейди, который и установил окончательный счёт матча – 1:4. Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на второе место в чемпионате Англии.
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