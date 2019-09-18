"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.

Гаджеты Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Политика Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.

Политика Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай» Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.

Футбол «Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

Шоу-бизнес Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.

Политика Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.

Политика В Брюсселе пройдут переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС Речь пойдет о продлении контракта по транзиту российского газа в Европу по территории Украины.

Культура Власти Ямала ответили дизайнеру Лебедеву, оскорбившему аборигенов Первый замглавы департамента по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) ЯНАО Роман Пикун назвал дизайнера Артемия Лебедева «недалеким человеком» за его негативные высказывания о поддержке аборигенов.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Происшествия В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.

Авто Для Японии презентовали новую Toyota Corolla Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.

Политика Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.

Политика Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.

Экономика «Роснефть» построит в Башкирии сеть фирменных газовых заправок На «Инвестчасе» генеральный директор дочерней структуры нефтяного гиганта ООО «РН Газотопливная компания» Павел Котов рассказал Радию Хабирову о планах создать сеть фирменных АЗС для газовых автомобилей.

Общество В российском вузе начали бороться с геями В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Политика Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа действительно устала от Украины.

Политика Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Политика Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.