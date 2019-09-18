Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Шахтер — Манчестер Сити
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
24′
Рияд Марез
29′
Родриго Эрнандес
38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
74′
76′
Габриэл Жезус
Жуниор Мораес
Дентиньо
77′
77′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
81′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
83′
Родриго Эрнандес
Бенжамен Менди
"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.
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