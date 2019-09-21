Футбол

МИР 24МИР 24«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять мячей за 18 минут

Манчестер Сити — Уотфорд
8 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
1′
Серхио Агуэро
7′
Рияд Марез
12′
Бернарду Силва
15′
Николас Отаменди
18′
Бернарду Силва
19′
33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
46′
Бернарду Силва
49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
54′
59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
60′
60′
Жерар Деулофеу
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
63′
77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
81′
Кевин де Брюйне
85′
Футбольная команда «Манчестер Сити» разгромила «Уотфорд» в матче шестого тура Английской премьер-лиги. Встреча состоялась 21 сентября и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Уже к 18-й минуте «горожане» забили в ворота соперника пять мячей.
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