Футбольная команда «Манчестер Сити» разгромила «Уотфорд» в матче шестого тура Английской премьер-лиги. Встреча состоялась 21 сентября и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Уже к 18-й минуте «горожане» забили в ворота соперника пять мячей.

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять мячей за 18 минут

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