В составе хозяев поля голом отличился полузащитник Илкай Гюндоган, открывший счет на 56-й минуте встречи. За "Шахтер" мяч забил нападающий Манор Соломон (на 69-й). В следующем матче группового этапа ЛЧ "Манчестер Сити" сыграет на выезде с загребским "Динамо".

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

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