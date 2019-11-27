Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

Манчестер Сити — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
56′
65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
76′
80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
90′+1′
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира. Встреча в Манчестере закончилась со счетом 1:1. На точный удар Илкая Гюндогана украинцы ответили голом Манора Соломона.
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