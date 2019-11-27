Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

Манчестер Сити — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
56′
65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
76′
80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
90′+1′
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
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