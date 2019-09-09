Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более €1 млрд, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

«Манчестер Сити» первым в истории потратил на состав более €1 млрд

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