Футбол
Профиль«Манчестер Сити» первым в истории потратил на состав более €1 млрд
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более €1 млрд, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
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«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро
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