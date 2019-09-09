Английский клуб "Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферную кампанию более €1 млрд. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу исследовательского центра CIES Football Observatory. По информации центра, клуб потратил €1,014 млрд.

«Манчестер Сити» с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд

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