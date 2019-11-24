Футбол

MetaratingsMetaratingsМанчестер Сити — Челси 2:1

Манчестер Сити — Челси
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
29′
Рияд Марез
37′
Родри Эрнандес
Илкай Гюндоган
52′
59′
Эмерсон Палмьери
Рис Джеймс
61′
Жоржиньо
Давид Сильва
Фил Фоден
67′
74′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
74′
Жоржиньо
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
77′
Илкай Гюндоган
90′+2′
«Манчестер Сити» обыграл дома «Челси» со счетом 2:1 в 13-м туре АПЛ. Все три гола были забиты в первом тайме. На 5-й минуте игры Канте вывел гостей вперед.
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