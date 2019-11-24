«Манчестер Сити» обыграл дома «Челси» со счетом 2:1 в 13-м туре АПЛ. Все три гола были забиты в первом тайме. На 5-й минуте игры Канте вывел гостей вперед.

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Единоборства Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

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