Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Лестер» и «Эвертон» вышли в четвертьфинал Кубка лиги

Манчестер Сити — Саутгемптон
3 – 1
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
20′
33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
38′
Серхио Агуэро
56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
65′
68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
87′
90′+1′
Ориоль Ромеу
Jake Vokins
Матчи четвёртого раунда Кубка лиги Англии, запланированные на вторник, не принесли сенсаций. «Лестер» гостил у «Бёртона» и победил со счетом 3:1, забив решающий мяч на 20-й минуте. отличились Келечи Ихеначо, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.
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