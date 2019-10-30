Матчи четвёртого раунда Кубка лиги Англии, запланированные на вторник, не принесли сенсаций. «Лестер» гостил у «Бёртона» и победил со счетом 3:1, забив решающий мяч на 20-й минуте. отличились Келечи Ихеначо, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.

«Лестер» и «Эвертон» вышли в четвертьфинал Кубка лиги

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