Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» стал четвертьфиналистом Кубка английской лиги

Манчестер Сити — Саутгемптон
3 – 1
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
20′
33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
38′
Серхио Агуэро
56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
65′
68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
87′
90′+1′
Ориоль Ромеу
Jake Vokins
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Английской лиги, обыграв в матче 1/8 финала "Саутгемптон". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. В составе победителей голами отметились защитник Николас Отаменди и нападающий Серхио Агуэро, который оформил дубль.
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