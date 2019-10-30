"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Английской лиги, обыграв в матче 1/8 финала "Саутгемптон". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. В составе победителей голами отметились защитник Николас Отаменди и нападающий Серхио Агуэро, который оформил дубль.

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