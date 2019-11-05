«Аталанта» на своем поле сыграла вничью 1:1 с «Манчестер Сити» в матче группы C Лиги чемпионов. Гости доигрывали с полевым игроком в воротах. Гости открыли счет на 7-й минуте.

«Манчестер Сити» удержал ничью в Италии с полевым игроком в воротах

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