Лига чемпионов
LiveSport.ru«Манчестер Сити» удержал ничью в Италии с полевым игроком в воротах
«Аталанта» на своем поле сыграла вничью 1:1 с «Манчестер Сити» в матче группы C Лиги чемпионов. Гости доигрывали с полевым игроком в воротах. Гости открыли счет на 7-й минуте.
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«Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграли вничью, «Шахтер» спасся от поражения в Загребе
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой», заканчивая матч с защитником в воротах
Sport24.ruвчера в 17:00
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