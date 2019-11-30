Футбол
Sport24.ru«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»
«Ньюкасл» сыграл вничью в матче АПЛ против «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2. Команды отличились по разу в первом тайме — голы забили Рахим Стерлинг и Йетро Виллемс.
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Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Автоспорт
СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Футбол
Автобус с нигерийской командой попал под обстрел
Автобус, перевозивший клуб нигерийской премьер-лиги, был атакован вооруженными грабителями. Пострадали несколько игроков и водитель.
Политика
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Армия и оружие
Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО
Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Политика
Пашинян посетил Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Происшествия
В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды
РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Футбол
СМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу
Шестеро болельщиков московского «Спартака», выкрикивавшие оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, задержаны в Санкт-Петербурге.
Технологии
Операторы мобильной связи готовятся блокировать «серые» телефоны
Подготовка ведется для реализации законопроекта, представленного в конце 2018 года, вводящего обязательный учет мобильных устройств в сотовой сети по их международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле победил «Брайтон».
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Футбол
В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020
В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.