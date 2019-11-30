Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» сыграл вничью в матче АПЛ против «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2. Команды отличились по разу в первом тайме — голы забили Рахим Стерлинг и Йетро Виллемс.
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«Ман Сити» потерял в 14 матчах 13 очков. В прошлом сезоне он потерял 16 очков во всех играх

Спорт-Экспресс09:50

«Ньюкасл» — «Ман Сити» — 2:2, голы, де Брёйне, Шелви, видео, обзор матча

Чемпионат12:25

Выезд к «Ньюкаслу» – черная метка для «Сити». Теряют там очки в важнейшие моменты

Sports.ru11:20

Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

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Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Sportbox.RU11:46

Джонджо Шелви: Сейчас я мог быть героем в Ливерпуле

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В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Автобус с нигерийской командой попал под обстрел

Автобус, перевозивший клуб нигерийской премьер-лиги, был атакован вооруженными грабителями. Пострадали несколько игроков и водитель.
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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
РИА Новости 07:52
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МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
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Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС 03:22
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Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО

Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
Военное обозрение 09:44
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В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
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Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru 27 ноября в 20:00
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Пашинян посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды

РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 12:30
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СМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу

Шестеро болельщиков московского «Спартака», выкрикивавшие оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 11:21
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Операторы мобильной связи готовятся блокировать «серые» телефоны

Подготовка ведется для реализации законопроекта, представленного в конце 2018 года, вводящего обязательный учет мобильных устройств в сотовой сети по их международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Красная весна вчера в 15:03
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В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
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Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

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Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле победил «Брайтон».
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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
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Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
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Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
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В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
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