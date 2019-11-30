Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» сыграл вничью в матче АПЛ против «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2. Команды отличились по разу в первом тайме — голы забили Рахим Стерлинг и Йетро Виллемс.
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«Ман Сити» потерял в 14 матчах 13 очков. В прошлом сезоне он потерял 16 очков во всех играх

Спорт-Экспресс09:50

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте

Чемпионат09:22

Выезд к «Ньюкаслу» – черная метка для «Сити». Теряют там очки в важнейшие моменты

Sports.ru11:20

Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Матч ТВ11:46

Шелви — о своем голе в ворота «Манчестер Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Sport24.ru11:05

Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Sportbox.RU11:46

Джонджо Шелви: Сейчас я мог быть героем в Ливерпуле

Советский спорт10:43
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Футбол

Ростов — Урал 0:0

Спорт-Экспресс 10:27
Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

RT на русском 11:51
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Политика

Итоги Евромайдана в 2019-ом от Анны Герман. Раздел Украины продолжается

В ночь на 30 ноября 2013 года на киевском Майдане произошли события, которые изменили ход протеста за евроинтеграцию Украины.
Украина.ру 01:42
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть

Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com 08:25
Политика

Захарова сказала, за что преследуют российские СМИ в Прибалтике

Российские СМИ подвергаются гонениям в странах Прибалтики за публикацию исторических фактов о деятельности прибалтийских карателей в годы Великой Отечественной войны.
Красная весна 11:17
Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru 08:11
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru вчера в 06:01
Политика

Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене

Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Кривое-зеркало.ру 28 ноября в 23:34
Политика

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
РБК 11:48
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM вчера в 04:16
Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
News.ru 08:01
Футбол

Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

Газета.Ru 11:23
Армия и оружие

Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года

Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Газета.Ru 10:18
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Происшествия

В Италии при сходе лавины погибли два человека

Два горнолыжника погибли в результате схода лавины в Италии, россиян среди погибших нет, говорится в сообщении генконсульства РФ в Милане.
РИА Новости 10:34
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 08:37
Футбол

СМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу

Шестеро болельщиков московского «Спартака», выкрикивавшие оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 11:21
Хоккей

Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»

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Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия 28 ноября в 17:44
Автоспорт

Хэмилтон в 2019 году провел две встречи с президентом «Феррари»

Матч ТВ 07:31
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Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
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