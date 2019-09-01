Футбол
Sport24.ru«Манчестер Сити» установит статую Компани рядом со стадионом
«Манчестер Сити» планирует установить статую в честь бывшего защитника Венсана Компани рядом с «Этихад Стэдиум». Напомним, в честь футболиста уже была названа дорога, ведущая на тренировочную базу клуба. Немало лестных слов об игроке сказал президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Гаджеты
Техноблогер оценил дизайн новых iPhone
Народные новости 05:50
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service 12:39
Футбол
Криштиану Роналду посвятил четыре гола своим детям
Свои голы спортсмен посвятил любимым детям: Криштиану-младшему, Матео, Еве и Алане.
Летидор 07:32
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Наука
Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
РИА Новости 08 сентября в 20:00
Политика
Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
Взгляд.ру 18:56
Гаджеты
Бестселлер Xiaomi Mi 9T получит обновление до Android 10 в октябре
Бестселлер Xiaomi Mi 9T уже в октябре получит обновление до Android 10 с оболочкой MIUI 11.
Astera 10:33
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Наука
Ученые ТГУ изучают арктические «оазисы» в местах таяния мерзлоты
Научные сотрудники лаборатории "БиоГеоКлим" Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе изучения высокопродуктивных экосистем в условиях арктической зоны России обнаружили, что такие "оазисы" формируются также в местах активного таяния мерзлоты; это открытие позволяет переоценить значение антропогенного воздействия на арктические экосистемы, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 06:34
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Происшествия
Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун
В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
Интерфакс 19:50
Футбол
Селадес назначен главным тренером «Валенсии»
РИА Новости 16:25
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия 12:42
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 09 сентября в 10:57
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Наука
Ученым удалось снизить частоту тиков у пациентов с синдромом Туретта
Японские ученые разработали методику, которая позволяет существенно снизить количество непроизвольных тиков и больных синдромом Туретта людей.
iReactor 17:12
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58