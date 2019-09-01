Футбол
Sport24.ru«Манчестер Сити» установит статую Компани рядом со стадионом
«Манчестер Сити» планирует установить статую в честь бывшего защитника Венсана Компани рядом с «Этихад Стэдиум». Напомним, в честь футболиста уже была названа дорога, ведущая на тренировочную базу клуба. Немало лестных слов об игроке сказал президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Меркель не хочет содержать армию Трампа
Вряд ли Меркель удастся всё изменить в одночасье, тем более, что идея некоей общеевропейской армии (читай — армии без США) витает в воздухе уже не один год.
Вести.Ru 11:58
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой
Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.
Life.ru 17:47
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Наука
Вымерший вид кенгуру оказался древней австралийской сумчатой пандой
Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду, сообщается в PLoS ONE.
Ugpressa.ru 16:53
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Происшествия
В Армении найден мертвым российский солдат
В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.
Lenta.ru 09:50
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Политика
В Кремле подтвердили, что агент ЦРУ работал в администрации президента
В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, - пишет "Подъем".
Весьма вчера в 05:34
Космос
Уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетное «лицо»
Актуальные Новости вчера в 11:37
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Культура
Петру Мамонову вновь проведут операцию на сердце
Музыканту и актеру Петру Мамонову, которого недавно выписали из больницы после инфаркта, врачи сделают новую операцию на сердце.
Газета.Ru 18:27
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Космос
Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса
Исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил журналистам дату начала сборки опытных образцов нового отечественного робота "Теледроид".
Московский Комсомолец 18:51
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках»
Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".
Накануне.Ru вчера в 06:34
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Как отмечается, правительство считает, что при Brexit без сделки в Британии настанет продовольственный дефицит, а также ухудшится ситуация с лекарствами, топливом и начнутся массовые протесты жителей.
Газета.Ru 18:00