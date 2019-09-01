Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Манчестер Сити» установит статую Компани рядом со стадионом

«Манчестер Сити» планирует установить статую в честь бывшего защитника Венсана Компани рядом с «Этихад Стэдиум». Напомним, в честь футболиста уже была названа дорога, ведущая на тренировочную базу клуба. Немало лестных слов об игроке сказал президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак.
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