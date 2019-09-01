Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Манчестер Сити» установит статую Компани возле стадиона «Этихад»
В знак признания «Манчестер Сити» намерен установить статую Венсана Компани рядом со стадионом «Этихад». Экс-защитник «горожан» провел за команду 11 лет.
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Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Наука
Ученым удалось снизить частоту тиков у пациентов с синдромом Туретта
Японские ученые разработали методику, которая позволяет существенно снизить количество непроизвольных тиков и больных синдромом Туретта людей.
iReactor 17:12
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Политика
ЕР выступила за принятие закона, разрешающего силовикам сбивать дроны
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев назвал крайне важным для обеспечения безопасности граждан принятие внесенного законопроекта, разрешающего силовым органам сбивать дроны-нарушители.
РИА Новости 09 сентября в 08:05
Политика
Премьер Канады объявил о роспуске парламента
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
ТАСС 11:45
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Экономика
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии
В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.
Газета.Ru 10:16
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа
Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.
Дни24 06:20
Общество
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 08:55
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Наука
Современная медицина обречена на застой без генетических манипуляций
Хороший пример – история рождения анатомии, без знания которой невозможно себе представить биологию и медицину.
Независимая газета вчера в 10:58
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32