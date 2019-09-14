У "Сити" отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88). "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд". "Норвич" в этот же день сыграет на выезде с "Бернли".

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Единоборства Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.

Энергетика «Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС Документ появился после решения суда 10 сентября об ограничении прокачки российского газа через трубу Opal, которая является сухопутным отводом Nord Stream (идет из России в Германию по дну Балтийского моря).

Армия и оружие США намерены отправить в Сирию 150 военных Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране "Если будет принято такое решение (о приватизации. – прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", - предупредил Кава.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

Политика Сноуден хочет получить убежище во Франции Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Происшествия В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.

Политика Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.

Политика Бориса Джонсона превратили в Халка Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Экономика Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребенка Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.

Общество Одобрено первое в истории лекарство от аллергии на арахис Первое лекарство: в США признали эффективность препарата от аллергии на арахис Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый лекарственный препарат от аллергии на арахис.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Авто 80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.