Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
У "Сити" отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88). "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд". "Норвич" в этот же день сыграет на выезде с "Бернли".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Норвич» нанес первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне. «Ливерпуль» оторвался на пять очков

Sport24.ruвчера в 14:24

«Манчестер Сити» уступил «Норвичу» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»

Советский спортвчера в 14:22

Сенсационная победа аутсайдера — в видеообзоре матча «Норвич» — «Ман Сити»

Чемпионатвчера в 15:21

Новичок АПЛ обыграл чемпиона: «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Норвичу»

Евро-футбол.рувчера в 14:22

Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»

LiveSport.ru07:56

«Ман Сити» потерпел первое поражение в сезоне. «Ливерпуль» сохранил отрыв в 5 очков

Sportbox.RUвчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика

Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

РБК 08:32
Футбол

Представители клуба Бекхэма провели переговоры с отцом Месси

Sportbox.RU вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Религия

В РПЦ рассказали о зарплатах священников

Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Общество

Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования»

В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.
РБК 07:54
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток вчера в 07:01
Происшествия

Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Общество

Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен

За кадром утверждали, что доктор прописал ребенку мазать на гипс мазь при переломе руки. Утверждается, что фамилия врача Прохоров.
Lenta.ru 07:21
Армия и оружие

Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

Элементы С-400 доставлены на авиабазу "Мюртед" в Анкаре. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
Вести.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании

Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13 сентября в 16:44
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг данные о тяжелом состоянии актрисы

RuNews24.ru 13 сентября в 08:35
Политика

В Германии ограничили доступ «Газпрома» к OPAL

Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH – в 7.00 мск ввела ограничение на использование «Газпромом» транзитных мощностей газопровода, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
Взгляд.ру вчера в 00:34
Футбол

«Эспаньол» в гостях обыграл «Эйбар» в матче Примеры

«Эспаньол» победил «Эйбар» в матче 4-го тура чемпионата Испании.
ProstoProSport 08:03
Политика

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Происшествия

Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца

Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК вчера в 15:15
Единоборства

Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом

Находясь на полу, Циркунов перехватил инициативу и провел уникальный удушающий прием, так называемый «перуанский галстук».
ProstoProSport 05:05
Культура

Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»

В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM 13 сентября в 13:29
Баскетбол

Сборная Франции по баскетболу стала бронзовым призером Кубка мира

Сборная Франции по баскетболу стала бронзовым призером Кубка мира. В Пекине французы обыграли команду Австралии со счетом 67:59.
Эхо Москвы 06:30
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Отто Валлина

Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
Allboxing.ru 01:26
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Происшествия

Пожар в церкви в Свердловской области потушен

По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадебном торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 13 сентября в 17:17
Общество

В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»

В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
Культура

В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой

Московский Комсомолец 05:36
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Gazeta.SPb 13 сентября в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норвич Сити
Спортивный клуб
Norwich City Football Club
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное