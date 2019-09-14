У "Сити" отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88). "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд". "Норвич" в этот же день сыграет на выезде с "Бернли".

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Религия В РПЦ рассказали о зарплатах священников Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Общество Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования» В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Общество Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен За кадром утверждали, что доктор прописал ребенку мазать на гипс мазь при переломе руки. Утверждается, что фамилия врача Прохоров.

Армия и оружие Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию Элементы С-400 доставлены на авиабазу "Мюртед" в Анкаре. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Политика В Германии ограничили доступ «Газпрома» к OPAL Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH – в 7.00 мск ввела ограничение на использование «Газпромом» транзитных мощностей газопровода, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Политика РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.

Происшествия Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.

Единоборства Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом Находясь на полу, Циркунов перехватил инициативу и провел уникальный удушающий прием, так называемый «перуанский галстук».

Культура Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника» В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».

Баскетбол Сборная Франции по баскетболу стала бронзовым призером Кубка мира Сборная Франции по баскетболу стала бронзовым призером Кубка мира. В Пекине французы обыграли команду Австралии со счетом 67:59.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Происшествия Пожар в церкви в Свердловской области потушен По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.