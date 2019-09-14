У "Сити" отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88). "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд". "Норвич" в этот же день сыграет на выезде с "Бернли".

Политика Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA.

Транспорт В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».

Происшествия В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек «По данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», в результате ДТП в Ярославской области погибли семь и пострадали 19 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Происшествия Польский турист погиб в Армении после нападения медведя В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.

Шоу-бизнес В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.

Гаджеты Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Политика Зеленский призвал снимать фильмы на Украине Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.

Шоу-бизнес Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Единоборства Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.

Интернет Mozilla тестирует собственный VPN-сервис для Firefox в США Компания Mozilla тестирует собственный VPN-сервис Private Network для браузера Firefox в США.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Политика Киев должен выполнить три условия «Газпрома» или потеряет транзит газа навсегда Напомним, на днях стало известно, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и представителями Еврокомиссии пройдут 19 сентября.

Происшествия ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы.

Авто Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.

Происшествия Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов» 14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Происшествия Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.