Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
У "Сити" отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88). "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд". "Норвич" в этот же день сыграет на выезде с "Бернли".
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