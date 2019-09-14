Футбол
РИА Новости«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
|18′
Тодд Кэнтуэлл
|28′
|45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
|45′+2′
Теему Пукки
|50′
|57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
|57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
|64′
|69′
Бернарду Силва
|73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
|83′
Тодд Кэнтуэлл
|87′
|88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
|89′
|29%
|Владение мячом
|71%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|16
|16
|Отборы
|6
|8
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Норвич Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Крул
3
Байрэм
24
Амаду
4
Годфри
12
Льюис
20
Дрмич
27
Тетти
32
Србены
23
Маклин
14
Кэнтуэлл
22
Пукки
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
9
Жезус
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
У "Сити" отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88). "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд". "Норвич" в этот же день сыграет на выезде с "Бернли".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Происшествия
Ространснадзор начал проверку ДТП под Ярославлем
RT на русском 18:38
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Политика
ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну
ЦРУ США рассекретило детали своих операций времен холодной войны, в которых использовались голуби, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 06:38
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru вчера в 19:56
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек
За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Транспорт
Около 20 улиц в центре Москвы перекроют из-за «Осеннего велофестиваля»
В связи с проведением в воскресенье "Осеннего велофестиваля" для движения автомобилей временно будут перекрыты около двух десятков центральных улиц Москвы, включая северную часть Садового кольца и несколько набережных, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.
Интерфакс 18:46
Политика
Зеленский призвал снимать фильмы на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям
Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.
Rambler News Service вчера в 07:32
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com 04:08
Футбол
«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0.
Pravda.Ru 14:35
Армия и оружие
Почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью RT заявил, что Россия приспособилась к режиму западных санкций на мировом оружейном рынке.
RT на русском 12:16
Происшествия
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 02:03
Футбол
Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы
Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Авто
Вскоре объявят преемника Mitsubishi Pajero
Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.
CarsWeek.ru 04:49
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 15:24
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
Lisa.ru 10:15
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса 03:00
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM вчера в 05:21
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56