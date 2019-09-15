Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» уступил в АПЛ впервые с января

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Александр Зинченко впервые проиграл в чемпионате Англии, "Ливерпуль" оторвался на пять очков от "Манчестер Сити", а "Челси" и "Манчестер Юнайтед" постепенно приходят в себя и набирают обороты.
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Прервалась беспроигрышная серия Зинченко в АПЛ. Она насчитывала 26 матчей

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Газета.Ru04:00
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Александр Владимирович Зинченко
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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