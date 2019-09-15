Футбол
Газета.Ru«Манчестер Сити» уступил в АПЛ впервые с января
Александр Зинченко впервые проиграл в чемпионате Англии, "Ливерпуль" оторвался на пять очков от "Манчестер Сити", а "Челси" и "Манчестер Юнайтед" постепенно приходят в себя и набирают обороты.
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Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Армия и оружие
ДНР заявила о двух сбитых украинских беспилотниках
ДНР регулярно заявляет о сбитых беспилотниках украинских силовиков.
Взгляд.ру 08:19
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 06:28
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Наука
Геологи обнаружили потерянный континент
Континент Большая Адрия представлял собой участок континентальной коры размером с Гренландию, отделившийся от Северной Африки более 200 миллионов лет назад и погрузившийся в мантию Земли под югом Европы.
Капитал страны 06:24
Общество
Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования»
В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.
РБК 07:54
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Политика
В Мосгордуме собираются изменить регламент из-за итогов недавних выборов
Для выдвижения депутата предлагается снизить кворум Мосгордумы с 1/3 до 1/5.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Религия
Патриарх Кирилл поздравил по телефону главу «Русского экзархата»
Патриарх Кирилл поговорил по телефону с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
В партии «Слуга народа» предложили упразднить должность Кличко
Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 13 сентября в 08:47
Политика
В Иране заявили, что Европа готова внести $15 млрд в механизм INSTEX
"Европейцы согласились внести $15 млрд в механизм INSTEX тремя частями по $5 млрд", - цитирует Зоннура агентство Tasnim.
ТАСС 08:07
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Авто
GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения
General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня 13 сентября в 08:25
Финансы
Эксперты назвали точный курс доллара и евро на неделю
За прошлую неделю российский рубль прибавил 2.3% к доллару и 1.7% к евро, несмотря на снижение нефти почти на 2%. Как считает команда аналитиков FxPro, это явное свидетельство того, что нацвалюте удается сосредоточиться на позитивных новостях.
Свободная Пресса вчера в 11:03
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36