Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Шахтер — Манчестер Сити
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
24′
Рияд Марез
29′
Родриго Эрнандес
38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
74′
76′
Габриэл Жезус
Жуниор Мораес
Дентиньо
77′
77′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
81′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
83′
Родриго Эрнандес
Бенжамен Менди
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Три гола на выезде — отличная ночная работа». Защитник «МанСити» Уокер — о разгроме «Шахтера» в Харькове

Спорт-Экспресс05:22

Марез набрал 7 (2+5) очков в 7 последних матчах в ЛЧ

Sports.ruвчера в 15:44

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Шахтёром»

Евро-футбол.рувчера в 16:52

«Шахтер» — «Манчестер Сити» — 0:3. Видеообзор матча. Лига чемпионов

Sport24.ruвчера в 19:30

«Манчестер Сити» и загребское «Динамо» добились крупных побед на старте группового этапа ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 16:54

Футбол, Лига чемпионов, 1 тур, Шахтёр - Манчестер Сити, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:13

«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»

Чемпионатвчера в 16:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:40, Вашингтон
Здоровье

Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник

Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
Москва 24 08:30
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Общество

В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч

Astera 05:09
Политика

В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская сторона на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут введены новые требования ЕС.
RT на русском 12:05
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие

Украина научилась производить «Грады»

Предприятие сообщает, что в июле 2019 года проводились испытания опытных образцов четырех направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 «Град», передает УНИАН.
Взгляд.ру 12:22
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости 12:09
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки впервые встретилась со своей дочерью

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой в московской больнице ампутировали часть руки, впервые встретилась с ребенком после инцидента.
РБК вчера в 07:47
Экономика

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Культура

Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»

«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости 09:16
Политика

Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме

По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Авто

На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com 17 сентября в 15:43
Политика

Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье

Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
Дни24 05:02
Происшествия

У бывшего вице-президента «Анжи» нашли арсенал оружия

Вести.Ru 08:56
Армия и оружие

Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей

Сусанин 12:33
Энергетика

Дания решила перейти на российский газ

Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Гаджеты

Новый смартфон Redmi K20 Pro Exclusive Edition представят 19 сентября

Rusargument 02:10
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 12:48
Авто

В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross

В России предыдущие версии кроссовера предлагаются в трех комплектациях. Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей.
RuNews24.ru 12:50
Общество

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с Россией

Gazeta.SPb 04:54
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное