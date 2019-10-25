«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 10-го тура АПЛ. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка. «Астон Вилла» занимает 13-е место (11 баллов).

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