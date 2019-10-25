Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу»

Манчестер Сити — Астон Вилла
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
36′
Джек Грилиш
Рахим Стерлинг
46′
Фернандиньо
57′
Кевин де Брюйне
65′
Илкай Гюндоган
70′
71′
Уэсли Мораес
Кейнан Дэвис
Бенжамен Менди
Анхелиньо Тасенде
73′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
76′
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
76′
Илкай Гюндоган
81′
84′
Джек Грилиш
Ануар Эль-Гази
Фернандиньо
87′
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 10-го тура АПЛ. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка. «Астон Вилла» занимает 13-е место (11 баллов).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пеп Гвардиола: «Грилиш – удивительный игрок, но слишком дорогой для „Сити“»

Sports.ru14:23

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в матче 10-го тура АПЛ

Bookmaker-ratings.ru09:25

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: будет ли разгром?

Все про Спорт рувчера в 06:25

«Ман Сити» — «Астон Вилла» — 3:0, кризис Гвардиолы, навесы, де Брейне

Чемпионат14:00

«Челси» сделал подарок Абрамовичу, Гвардьола справился без Зинченко

Спорт-Экспресс15:35

Где смотреть трансляцию матча «Манчестер Сити» − «Астон Вилла» 26 октября

Metaratingsвчера в 13:30

«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Астон Виллой»

LiveSport.ru09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Общество

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Экономика

«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе

Минфин и ЦБ предложили новый способ копить на пенсию – гарантированный пенсионный план (ГПП), который начнет действовать с 2021 г. взамен так и не запущенного индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Ведомости 03:16
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Автоспорт

Валттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

F1news.ru 19:05
Происшествия

В Улан-Удэ возбудили дело о взрыве газа в кафе

Российская газета 04:35
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге

В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, передает ТАСС.
РБК 19:43
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 10:12
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Культура

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM 12:43
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Авто

В России снизилось число автодилеров

В России по итогам октября этого года сократилось количество автодилерских центров. Отмечается, что показатель снизился до 3 323 единиц.
UfacityNews.ru 24 октября в 00:54
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Хоккей

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль

Чемпионат 15:24
Экономика

Орешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин доволен улучшением позиций России в рейтинге Doing Business, но правительство работает над стабильностью государственного регулирования экономики.
Росбалт 24 октября в 02:38
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом

Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое.
ИА Новороссия 16:00
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Армия и оружие

В Минобороны назвали бандитизмом захват США нефтяных полей в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон, удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке САР вместо борьбы с терроризмом, занимается «международным государственным бандитизмом».
Журналистская правда 03:43
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное