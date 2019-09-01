Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы. У «горожан» уже есть несколько кандидатур, информирует Mirror. Сообщается, что после ухода Гвардиолы команду может возглавить Джованни ван Бронкхорст.
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«Манчестер Сити» готовит преемника Гвардиоле

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«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

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