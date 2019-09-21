Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ

Манчестер Сити — Уотфорд
8 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
1′
Серхио Агуэро
7′
Рияд Марез
12′
Бернарду Силва
15′
Николас Отаменди
18′
Бернарду Силва
19′
33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
46′
Бернарду Силва
49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
54′
59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
60′
60′
Жерар Деулофеу
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
63′
77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
81′
Кевин де Брюйне
85′
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди. Во втором тайме Бернарду Силва забил еще два мяча и оформил хет-трик в матче. Окончательную точку в матче на 85-й минуте забил Кевин де Брейне.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» установил рекорд результативности в АПЛ

Все про Спорт ру16:55

Хет-три Силвы и все голы — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

Чемпионат12:35

«Манчестер Сити» забил 8 безответных мячей «Уотфорду»

Матч ТВ11:53

«Сити» психанул и победил 8:0. Внутри – куча рекордов

Bookmaker-ratings.ru13:43

8:0!!! «Ман Сити» разорвал «Уотфорд»

Спорт-Экспресс11:53

🎱 «Сити» взбесился: 8 голов «Уотфорду»

Sports.ru12:45

«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 8:0. Видеообзор матча

Sport24.ru16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:38, Вашингтон
Армия и оружие

Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57

Военное дело 19 сентября в 10:10
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Политика

Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Хоккей

«Спартак» в гостях нанес «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

ProstoProSport 09:55
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Зариф негативно высказался о наращивании контингента США в свете решения об отправке дополнительных войск на Ближний Восток, которые будут переброшены в Саудовскую Аравию.
Экономика сегодня 23:11
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Вести.Ru 16:15
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru 21:58
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе

Напомним, предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая набрала на соревнованиях 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме.
ФАН 08:46
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Политика

Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Футбол

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

RT на русском 17:26
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК 22:32
Политика

Киев объявил о планах продать «Украину»

Ридус вчера в 14:15
Футбол

«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат

Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2.
Газета.Ru 17:30
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли

РИА Новости 10:16
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Гаджеты

Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
iXBT.com 19 сентября в 13:03
Гаджеты

В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Здоровье

Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья

News.ru 19 сентября в 21:08
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Транспорт

Якутия может лишиться более 10 млрд рублей, если не будет выполнен план дорожных работ в Якутске

Республика может лишиться более 10 млрд рублей, если не будет выполнен план работ по ремонту и строительству дорог в Якутске.
ИА ЯСИА 21:00
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное