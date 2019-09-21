К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди. Во втором тайме Бернарду Силва забил еще два мяча и оформил хет-трик в матче. Окончательную точку в матче на 85-й минуте забил Кевин де Брейне.

«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ

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