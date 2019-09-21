Игроки «Манчестер Сити» забили восемь голов футбольному клубу «Уотфорд» в матче шестого тура чемпионата Англии. Об этом сообщило РИА «Новости». Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках Английской Премьер-лиги (АПЛ) завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев поля.

«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» восемь мячей в одном матче

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