Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» восемь мячей в одном матче

Манчестер Сити — Уотфорд
8 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
1′
Серхио Агуэро
7′
Рияд Марез
12′
Бернарду Силва
15′
Николас Отаменди
18′
Бернарду Силва
19′
33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
46′
Бернарду Силва
49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
54′
59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
60′
60′
Жерар Деулофеу
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
63′
77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
81′
Кевин де Брюйне
85′
Игроки «Манчестер Сити» забили восемь голов футбольному клубу «Уотфорд» в матче шестого тура чемпионата Англии. Об этом сообщило РИА «Новости». Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках Английской Премьер-лиги (АПЛ) завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев поля.
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