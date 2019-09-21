Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ

Манчестер Сити — Уотфорд
8 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
1′
Серхио Агуэро
7′
Рияд Марез
12′
Бернарду Силва
15′
Николас Отаменди
18′
Бернарду Силва
19′
33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
46′
Бернарду Силва
49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
54′
59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
60′
60′
Жерар Деулофеу
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
63′
77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
81′
Кевин де Брюйне
85′
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди. Во втором тайме Бернарду Силва забил еще два мяча и оформил хет-трик в матче. Окончательную точку в матче на 85-й минуте забил Кевин де Брейне.
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