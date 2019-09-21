Футбол
Газета.Ru«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|1′
Серхио Агуэро
|7′
Рияд Марез
|12′
Бернарду Силва
|15′
Николас Отаменди
|18′
Бернарду Силва
|19′
|33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
|46′
Бернарду Силва
|49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
|54′
|59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
|60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
|60′
|60′
Жерар Деулофеу
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
|63′
|77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
|81′
Кевин де Брюйне
|85′
|69%
|Владение мячом
|31%
|91%
|Процент точных передач
|78%
|10
|Удары в сторону ворот
|–
|12
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
50
Гарсия
25
Фернандиньо
12
Тасенде
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
20
Силва
3 ×
26
Фостер
21
Фемения
4
Доусон
6
Мариаппа
25
Холебас
37
Перейра
29
Капу
8
Клеверли
16
Дукуре
23
Сарр
18
Грэй
Уотфорд
Расстановка 4‑5‑1
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу "горожан". Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте, отличился Давид Сильва.
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