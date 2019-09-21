Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

Манчестер Сити — Уотфорд
8 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
1′
Серхио Агуэро
7′
Рияд Марез
12′
Бернарду Силва
15′
Николас Отаменди
18′
Бернарду Силва
19′
33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
46′
Бернарду Силва
49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
54′
59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
60′
60′
Жерар Деулофеу
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
63′
77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
81′
Кевин де Брюйне
85′
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу "горожан". Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте, отличился Давид Сильва.
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