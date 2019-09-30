Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед — Арсенал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Манчестер Юнайтед
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
  
29
Уан-Биссака
  
2
Линделёф
  
5
Магуайр
  
18
Янг
  
15
Перейра
  
6
Погба
  
8
Мата
  
39
Мактомини
  
21
Джеймс
  
14
Лингард
  
1
Лено
  
21
Чемберс
  
5
Папастатопулос
  
23
Луиз
  
31
Колашинац
  
11
Торрейра
  
34
Джака
  
8
Себальос
  
29
Гендузи
  
19
Пепе
  
14
Обамеянг
  
Арсенал
Предварительная расстановка 4‑3‑1‑2
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника. Российский хавбек забил "МЮ" в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за "Арсенал" 144 матча, в которых забил 31 гол.
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