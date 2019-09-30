Футбол
Матч ТВ«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Манчестер Юнайтед
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
15
Перейра
6
Погба
8
Мата
39
Мактомини
21
Джеймс
14
Лингард
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
11
Торрейра
34
Джака
8
Себальос
29
Гендузи
19
Пепе
14
Обамеянг
Арсенал
Предварительная расстановка 4‑3‑1‑2
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника. Российский хавбек забил "МЮ" в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за "Арсенал" 144 матча, в которых забил 31 гол.
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«Арсенал» перед матчем с «Манчестер Юнайтед» вспомнил великолепный гол Аршавина
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