Футбол
RT на русскомМанчестер Юнайтед — Астана 1:0
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|46′
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|46′
Лука Шимунович
Юрий Логвиненко
Таит Чонг
Джесси Лингард
|68′
Энджел Гомес
Хуан Мата
|68′
Мэйсон Гринвуд
|73′
Маркос Рохо
Эшли Янг
|78′
|82′
Дорин Ротарю
Ндомбе Мубеле
Фред
|85′
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
22
Ромеро
20
Далот
4
Джонс
38
Туанзебе
18
Янг
26
Гринвуд
31
Матич
8
Мата
17
Фред
14
Лингард
10
Рэшфорд
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
6
Томашевич
77
Шомко
14
Томасов
18
Маевский
27
Логвиненко
10
Сигурйонссон
19
Мубеле
32
Янга
Астана
Расстановка 4‑4‑2
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.
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Манчестер Юнайтед – Астана. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Букмекеры.рфвчера в 14:00
Футбол, Лига Европы, Манчестер Юнайтед - Астана, прямая текстовая онлайн трансляция
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