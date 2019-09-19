В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.

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