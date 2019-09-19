Футбол

RT на русскомRT на русскомМанчестер Юнайтед — Астана 1:0

Манчестер Юнайтед — Астана
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
46′
Роман Муртазаев
Рангело Янга
46′
Лука Шимунович
Юрий Логвиненко
Таит Чонг
Джесси Лингард
68′
Энджел Гомес
Хуан Мата
68′
Мэйсон Гринвуд
73′
Маркос Рохо
Эшли Янг
78′
82′
Дорин Ротарю
Ндомбе Мубеле
Фред
85′
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.
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