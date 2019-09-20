В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Футбол Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.

Шоу-бизнес Появилось видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой Свадьба известного режиссера и актера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.

Кино Умер французский актер Шарль Жерар В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.

Культура Три виртуальных концертных зала откроют в Иркутской области Виртуальные концертные залы будут созданы в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.

Шоу-бизнес Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.

Политика Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.

Происшествия Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева доставят в Якутск Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев будет доставлен в Якутск для проведения следственных действий.

Общество В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Армия и оружие На Западе рассекретили гиперзвуковую ракету «Циркон» Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", которая активно проходит испытания на боевых кораблях, представляет собой модернизированную версию П-800 "Оникс".

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Армия и оружие Бомбардировщик США в марте отрабатывал удар по Калининградской области Операция проводилась во время переброски американских самолетов в Великобританию Американский бомбардировщик В-52 в минувшем марте имитировал удар крылатыми ракетами по Калининградской области, передает ТАСС.

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Происшествия Задержанные северокорейские суда доставили в Находку Задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, прибыли в Находку сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Общество Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.