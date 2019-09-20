Футбол

RT на русскомRT на русскомМанчестер Юнайтед — Астана 1:0

Манчестер Юнайтед — Астана
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
46′
Роман Муртазаев
Рангело Янга
46′
Лука Шимунович
Юрий Логвиненко
Таит Чонг
Джесси Лингард
68′
Энджел Гомес
Хуан Мата
68′
Мэйсон Гринвуд
73′
Маркос Рохо
Эшли Янг
78′
82′
Дорин Ротарю
Ндомбе Мубеле
Фред
85′
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рабона от экс-защитника «Спартака» в Лиге Европы. Видео

Спорт-Экспресс21:18

Манчестер Юнайтед – Астана. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры.рф14:00

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Астану» в Лиге Европы

Чемпионат16:50

Футбол, Лига Европы, Манчестер Юнайтед - Астана, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:43

17-летний форвард Гринвуд забил 1-й гол за «МЮ» в официальных матчах

Sports.ru16:37

Гринвуд — первый 17-летний игрок, забивший за «МЮ» в еврокубках

Sport24.ru18:03

«Манчестер Юнайтед» – «Астана»: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы

ODDS.ruвчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 12:48
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес

Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

Вечерний курьер 04:03
Футбол

Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Спорт-Экспресс 17:20
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Политика

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

Аргументы недели 06:59
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
Шоу-бизнес

Появилось видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой

Свадьба известного режиссера и актера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.
ФАН 17 сентября в 17:16
Кино

Умер французский актер Шарль Жерар

В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 15:37
Культура

Три виртуальных концертных зала откроют в Иркутской области

Виртуальные концертные залы будут созданы в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.
Сибирские Новости вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте

Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru 04:18
Политика

Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом

Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.
Вести.Ru 21:06
Происшествия

Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева доставят в Якутск

Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев будет доставлен в Якутск для проведения следственных действий.
Якутия.Инфо 04:39
Общество

В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели

В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 16:01
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Армия и оружие

На Западе рассекретили гиперзвуковую ракету «Циркон»

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", которая активно проходит испытания на боевых кораблях, представляет собой модернизированную версию П-800 "Оникс".
Утро.ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС 21:59
Армия и оружие

Бомбардировщик США в марте отрабатывал удар по Калининградской области

Операция проводилась во время переброски американских самолетов в Великобританию Американский бомбардировщик В-52 в минувшем марте имитировал удар крылатыми ракетами по Калининградской области, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:19
Армия и оружие

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Происшествия

Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

Задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, прибыли в Находку сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 22:33
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Общество

Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах.
РБК 22:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное