Футбол

RT на русскомRT на русскомМанчестер Юнайтед — Астана 1:0

Манчестер Юнайтед — Астана
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
46′
Роман Муртазаев
Рангело Янга
46′
Лука Шимунович
Юрий Логвиненко
Таит Чонг
Джесси Лингард
68′
Энджел Гомес
Хуан Мата
68′
Мэйсон Гринвуд
73′
Маркос Рохо
Эшли Янг
78′
82′
Дорин Ротарю
Ндомбе Мубеле
Фред
85′
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астану», дубль Натхо помог «Партизану» сыграть вничью с АЗ

Спорт-Экспресс17:16

Гринвуд — первый 17-летний игрок, забивший за «МЮ» в еврокубках

Sport24.ru18:03

Манчестер Юнайтед – Астана. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры.рф14:00

Оле-Гуннар Сульшер: «В матче с „Астаной“ мы сами себе создали сложности»

Sports.ru17:47

Футбол, Лига Европы, Манчестер Юнайтед - Астана, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:43

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Астану» в Лиге Европы

Чемпионат16:50

«Рейнджерс» — «Фейеноорд»: в гостях у «плюшевых мишек»

Все про Спорт рувчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Политика

Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

ТАСС 03:28
Политика

Лавров считает, что процесс трансформации мирового порядка необратим

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необратимости процесса трансформации мирового порядка, несмотря на сопротивление западных стран.
ФАН 19:15
Теннис

Медведев и Рублев сразятся на теннисном турнире в Петербурге

VSE42.RU 18:40
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Политика

В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, предусматривающий выделение Украине военной помощи на общую сумму $250 млн.
Московский Комсомолец 19:26
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Культура

Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 07:56
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Здоровье

Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва 17 сентября в 07:20
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Политика

Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве

Московский Комсомолец вчера в 07:16
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Происшествия

«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод

Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru вчера в 09:12
Политика

Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом

Детали условий юрист не обозначил, однако отметил, что если до 18 октября детективу не сообщат о решении, то он откажется давать показания и не будет выступать свидетелем на процессе.
URA.Ru 14:48
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Футбол

Лудогорец — ЦСКА 5:1

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Экономика

Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Наука

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Происшествия

Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован

МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Шоу-бизнес

Гузеева публично призналась в своей фригидности

Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Политика

МИД Кубы осудило решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН

В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов.
РБК 19:38
Политика

Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»

Коммерсантъ 17:24
Происшествия

Задержан бывший вице-президент «Анжи»

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное