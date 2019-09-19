Футбол
RT на русскомМанчестер Юнайтед — Астана 1:0
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|46′
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|46′
Лука Шимунович
Юрий Логвиненко
Таит Чонг
Джесси Лингард
|68′
Энджел Гомес
Хуан Мата
|68′
Мэйсон Гринвуд
|73′
Маркос Рохо
Эшли Янг
|78′
|82′
Дорин Ротарю
Ндомбе Мубеле
Фред
|85′
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
22
Ромеро
20
Далот
4
Джонс
38
Туанзебе
18
Янг
26
Гринвуд
31
Матич
8
Мата
17
Фред
14
Лингард
10
Рэшфорд
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
6
Томашевич
77
Шомко
14
Томасов
18
Маевский
27
Логвиненко
10
Сигурйонссон
19
Мубеле
32
Янга
Астана
Расстановка 4‑4‑2
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Мэйсон Гринвуд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Политика
Лавров считает, что процесс трансформации мирового порядка необратим
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необратимости процесса трансформации мирового порядка, несмотря на сопротивление западных стран.
ФАН 19:15
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Политика
В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, предусматривающий выделение Украине военной помощи на общую сумму $250 млн.
Московский Комсомолец 19:26
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва 17 сентября в 07:20
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Происшествия
«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод
Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru вчера в 09:12
Политика
Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом
Детали условий юрист не обозначил, однако отметил, что если до 18 октября детективу не сообщат о решении, то он откажется давать показания и не будет выступать свидетелем на процессе.
URA.Ru 14:48
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Экономика
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Шоу-бизнес
Гузеева публично призналась в своей фригидности
Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Политика
МИД Кубы осудило решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН
В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов.
РБК 19:38
Политика
Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»
Коммерсантъ 17:24
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36