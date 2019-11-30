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ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», 1 декабря, прогноз на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Харри Магуайр
8′
11′
Джек Грилиш
18′
Ануар Эль-Гази
Трезеге
Фред
24′
Томас Хитон
42′
45′+3′
Фредерик Гильбер
Брэндон Уильямс
62′
Виктор Линделеф
64′
66′
Тайрон Мингз
Хуан Мата
Джесси Лингард
74′
Брэндон Уильямс
Люк Шоу
79′
81′
Конор Хурихэйн
Хенри Лэнсбери
Антони Марсьяль
Мэйсон Гринвуд
82′
Люк Шоу
89′
2 фото
Сульшер неплохо играет с грандами, но регулярно огребает от середняков и аутсайдеров. 1 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу».
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