Сульшер неплохо играет с грандами, но регулярно огребает от середняков и аутсайдеров. 1 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу».

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