«Манчестер Юнайтед» В 11 турах чемпионата Англии команда из Манчестера завоевала 13 очков. Сейчас такой расклад позволяет ей закрепиться в середине таблицы на 10 месте. 20 октября в рамках 9 тура АПЛ «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» сыграли с «Ливерпулем».

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