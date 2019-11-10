Футбол
LiveSport.ru«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 10 ноября 2019 года
«Манчестер Юнайтед» В 11 турах чемпионата Англии команда из Манчестера завоевала 13 очков. Сейчас такой расклад позволяет ей закрепиться в середине таблицы на 10 месте. 20 октября в рамках 9 тура АПЛ «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» сыграли с «Ливерпулем».
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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 10 ноября 2019 года
LiveSport.ru09 ноября в 00:41
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