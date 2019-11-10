Все про Спорт ру

Общество Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.

Политика Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Политика В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется, что Киев наладит отношения с Москвой.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.

Хоккей Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Общество Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Авто Российский авторынок в октябре упал на 5,2% Российский авторынок по итогам октября 2019 года упал на 5,2%, до 152 057 реализованных экземпляров новых легковушек и легкого коммерческого транспорта (LCV).

Кино Главный приз на Женевском кинофестивале получил фильм «Дылда» Балагова Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал призером в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале.

Футбол Тренер ЦСКА матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Происшествия Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.

Здоровье Роспотребнадзор разработал новые методы лечения гепатита В В Роспотребнадзоре заявили о создании нового подхода в лечении хронического гепатита B. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.