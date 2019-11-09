Футбол
Все про Спорт ру«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: какой прогноз на матч?
В воскресенье 10 ноября на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» постарается улучшить свое положение в таблице в дуэли с «Брайтоном» мы оценили состояние команд и сделали прогноз.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:08, Вашингтон
Политика
Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв
Неизвестные с динамитом напали на посольство Венесуэлы в Ла-Пасе, произошел взрыв, никто не пострадал, сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес.
РИА Новости 20:05
Армия и оружие
Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на власти Соединенных Штатов из-за заявлений США о нефтяных месторождениях в Сирии.
Комсомольская правда вчера в 12:50
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Наука
Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии.
МИР 24 08 ноября в 16:59
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Авто
Toyota показала тизер нового кроссовера на базе Toyota RAV4
Японская компания Toyota поделилась официальными тизерами новинки кроссовера Toyota Wildlander.
Rusargument 08 ноября в 10:52
Экономика
Титов предупредил Медведева о риске роста налогового бремени для импортеров кормов в РФ
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на миллиарды рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:15
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Авто
Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.
Газета DAILY 08 ноября в 06:38
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Пятый канал 06:39
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Авто
В России могут увеличить транспортный налог
Как подчеркивают в ведомстве, из-за неприменения к подобным машинам транспортного налога с повышающим коэффициентом, бюджет не дополучил существенную сумму налоговых отчислений.
CarsWeek.ru 03:35
Политика
Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 07:33
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
РБК 19:08
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Мойка78 17:20