В воскресенье 10 ноября на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» постарается улучшить свое положение в таблице в дуэли с «Брайтоном» мы оценили состояние команд и сделали прогноз.

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: какой прогноз на матч?

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