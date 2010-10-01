Футбол
Sports.ru«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
15
Перейра
31
Матич
8
Мата
39
Мактомини
21
Джеймс
10
Рэшфорд
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
20
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
10
Мэддисон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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