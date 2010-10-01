Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Общество В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Песков заявил, что в Кремле слышали про обыски в ФБК Навального Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил журналистов, что в администрации президента знают, что в основанном политиком Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией накануне велись некие следственные мероприятия, пишет РИА "Новости" .

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк Медики пришли к выводу, что дальнейшая интенсивная терапия в настоящий момент может принести больше вреда, чем пользы.

Политика Трамп сообщил о переговорах с Нетаньяху по договору об обороне Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения соглашения о взаимной обороне между американской и израильской сторонами.

Политика Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.

Политика МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

Фигурное катание Три российских фигуриста заняли весь пьедестал Гран-при в Челябинске В Челябинске продолжается очередной этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, в котором российские фигуристы продолжают свои триумфальные выступления.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Армия и оружие Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир» Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Шоу-бизнес Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

Экономика Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Экономика Голикова анонсировала увеличение материнского капитала Размер материнского капитала в следующем году составит 466 617 рублей, сообщила в пятницу, 13 сентября, Татьяна Голикова.

Экономика Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.

Происшествия Из особняка Черчилля украли золотой унитаз Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.

Происшествия Воркутинский убийца сделал селфи с трупом и выронил смартфон в полиции Вызванный наряд полиции забрал убийцу в дежурную часть, где все и открылось: телефон преступника выпал на пол, и стражи порядка увидели фотографии тела.

Политика В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.

Космос Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.