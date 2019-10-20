Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМанчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
54%Владение мячом46%
Процент точных передач
1Удары в сторону ворот1
Удары в створ ворот1
1Сейвы вратарём1
Офсайды
1Угловые
1Отборы4
2Фолы4
Желтые карточки
Красные карточки
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
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