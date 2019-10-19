Футбол
Евро-футбол.руМанчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|36′
|60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
|70′
Фабиньо
|71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
|82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
|84′
|85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
|90′+4′
|32%
|Владение мячом
|68%
|66%
|Процент точных передач
|84%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|1
|11
|Отборы
|13
|6
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑4‑3
1
Де Хеа
2
Линделёф
5
Магуайр
16
Рохо
29
Уан-Биссака
39
Мактомини
17
Фред
18
Янг
53
Уильямс
9
Марсьяль
21
Джеймс
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
20
Лаллана
3
Фабиньо
8
Кейта
10
Мане
9
Фирмино
15
Окслейд-Чемберлен
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
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