Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМанчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
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