Футбол

MetaratingsMetaratingsМанчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
Центральный матч 9-го тура чемпионата Англии прошёл на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». В концовке первого тайма Маркус Рэшфорд смог вывести «Красных дьяволов» вперёд, но победный счёт хозяева удержать не смогли.
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