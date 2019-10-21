Футбол

РамблерРамблер«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9 тура Английской Премьер-лиги.
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